Отрегулированы режимы проблемного светофора на выезде из поселка, работы по проколу под Кольцевой автодорогой начнутся в июне.

У светофора на перекрестке Шоссейной улицы и дороги из западного Мурино появилась дополнительная стрелка на въезд в поселок, также режимы работы светофорного поста отрегулированы исходя из транспортного потока в часы пик, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

«Со времени установки светофора в начале мая он работал в тестовом режиме: мы получили обратную связь от жителей Мурино и Бугров и подкорректировали его работу. Если потребуется, то будем подстраивать пост и дальше», – сказал на совещании в пятницу заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин.

Также до 26 июня будет получено согласование проекта расширения этой дороги и оборудование дополнительных полос на перекрестке, где установлен светофор, после чего начнется строительство. В перспективе вся дорога в западное Мурино будет четырехполосной, трасса и светофорный пост будут переданы на баланс ГКУ «Ленавтодор».

Наконец, не позднее 5 июня начнутся работы по реконструкции прокола под КАД для организации сквозного движения из западного Мурино. «Строительство ведет УК «Мурино» за средства застройщиков, по проекту работы займут четыре месяца, но заказчик обещает завершить их раньше», – сказал Михаил Москвин.