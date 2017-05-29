26 мая студенты Всеволожского агропромышленного техникума вместе с учащимися Мультицентра социальной и трудовой интеграции дали старт акции #ЧистоДа! Ребята убрали от мусора прилегающую территорию вдоль Дороги жизни. В субботнике приняли участие руководитель Мультицентра Ирина Дрозденко и директор техникума Олег Торжков.

– Давайте вместе изменим мир к лучшему, сделаем его чище, – призывала не раз руководитель Мультицентра Ирина Дрозденко. – Ведь нынешний год – Год экологии. Объединив усилия, можно сделать наши парки и скверы уютными, безопасными и комфортными. Не красота спасет мир, а доброта и чистота.

Идея организовать областной субботник принадлежит руководству Мультицентра. В рамках инициативы планируется навести порядок и благоустроить памятные места, парки, дворы и другие территории. После уборки эстафета чистоты была передана Гатчинскому педагогическому колледжу имени К.Д. Ушинского и Тосненскому политехническому техникуму.

Соб. инф.