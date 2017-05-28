Дети Ленобласти покорили «Звездный Олимп»

26 мая в Разметелево, в Центре «Лагода», прошла церемония награждения «Звездный Олимп – 2017». На мероприятии чествовали юных победителей и призёров областных конкурсов и олимпиад.

Сюда приехали одарённые дети со всей Ленинградской области. В этот день награждали победителей и призёров олимпиады по краеведению «Ленинградская земля», фестиваля творчества «Первые шаги», конкурса детского рисунка «Бабочка над заливом», конкурса детского экологического рисунка и плаката «Природа дом твой. Береги его!» Организовали мероприятие комитет общего и профессионального образования Ленинградской области совместно с Центром «Ладога». Ребятам вручили грамоты, кубки и подарки.

Екатерина КОРОЛЕВА