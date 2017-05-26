Юные экологи из Всеволожского района обошли соперников

Сегодня, 26 мая, на берегу Коркинского озера подвели итоги областного этапа Детского экологического фестиваля «Мастер-класс от егеря». Победителями были признаны четыре команды. Первое место в состязании заняли ученики МОУ СОШ № 2 города Всеволожска, на втором – гимназия № 363 Санкт-Петербурга, третье – у МОБУ «Агалатовская СОШ» и МОУ СОШ «Свердловский центр образования».

Состязание проходило в рамках Всероссийского экологического фестиваля. Всего в конкурсе принимали участие 12 команд из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Конкурс проводился в два этапа. Ребята прошли экологическое тестирование, после чего приняли участие в творческом состязании. Каждая из команд должна была разработать агитационные материалы по заданной экологической тематике.

Организаторами мероприятия выступили комитет по охране, контролю и регулирования объектов животного мира Ленинградской области при активном участии комитета по образованию администрации Всеволожского района. Три года подряд фестиваль проходил в Приозерском районе, на территории Сосновского опытного охотничьего хозяйства. В Год экологии мероприятие решили провести у нас, во Всеволожском районе.

– Мы очень рады, что заняли первое место, – эмоционально говорит учитель биологии МОУ СОШ № 2 города Всеволожска Людмила Сычева. – Изначально были нацелены на победу. В нашу команду «Юные экологи» вошли ребята, которые будут в дальнейшем обучаться в химико-биологическом классе. Лучше всех экологический тест в области написал наш ученик – Аким Хайруллин. Он набрал максимальное количество баллов – 130.

– В рамках фестиваля были проведены лекции-презентации для учащихся 6–7 классов, – рассказывает начальник отдела комитета, куратор конкурса Марина Паламодова. – В мероприятиях приняло участие более 500 ребят. Они внимательно слушали специалистов комитета, которые им рассказывали о флоре и фауне 47 региона. Конкурс показал, что школьники из Всеволожского района обладают достаточно глубокими знаниями.

После официальных речей и награждений ребята отправились в веревочный парк, где вместе преодолевали разные препятствия.

Ирэн ОВСЕПЯН