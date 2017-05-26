В деревне Энколово в третий раз прошел аукцион племенных животных Ленобласти. На манеж конно-спортивного клуба «Дерби» вывели не только нетелей (нетелившихся коров) молочных пород и племенных бычков, но и барашков уникальной породы, выведенной на всеволожской земле. Ушедшие с молотка породистые животные улучшат племенное поголовье Ленинградской, Московской, Томской областей, а также Удмуртии и Мордовии.

На продажу были выставлены 42 нетели чёрно-пёстрой породы, 13 нетелей айрширской породы, 11 нетелей голштинской породы черно-пестрой масти, 2 племенных бычка голштинской и айрширской породы. Кроме того, в аукционе участвовали 3 племенных барашка катумской породы.

Наиболее дорогим лотом стала нетель голштинской породы черно-пестрой масти от племзавода «Гомонтово», которая была продана за 222 тыс. руб. Самым активным покупателем стал СПК «Поляны» Выборгского района Ленобласти, который приобрел 32 нетели общей стоимостью 4,5 млн рублей.

От Всеволожского района в качестве продавцов выступили 5 племенных хозяйств – СПК «Пригородный», ЗАО «Племенной завод «Приневское», ООО «Племзавод «Бугры», АО «Совхоз «Всеволожский» и ООО «СХП «Катумы».

Открывая аукцион, заместитель председателя правительства Ленобласти, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк отметил, что все животные, которые были представлены на аукционе – это результат селекционно-племенной работы специалистов 47-го региона.

– Мы собрали полный зал. Значит, к этому мероприятию есть интерес, – сказал Сергей Яхнюк. – Эти торги позволяют селекционерам из разных регионов увидеть, как с годами меняется племенной скот нашего региона. Главная наша цель – продавать не за килограмм веса, а по качеству племенных ценностей и продуктивности.