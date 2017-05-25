Всеволожску выделят 80 миллионов на красивые дворы

В Ленинградской области утверждено распределение средств, выделяемых на реализацию народного проекта «Красивый двор». Об этом на заседании правительства региона заявил губернатор Александр Дрозденко.

В рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» жителям региона предстоит определить, какие именно дворы и общественные территории необходимо привести в порядок, где необходимо организовать парковку, а где провести озеленение, установить детскую или спортивную площадки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти. На эти цели Ленинградской области выделена субсидия в размере 308 млн. Регион добавит к этой сумме около 687 млн рублей. С учетом софинансирования из бюджетов муниципальных образований общая сумма, предусмотренная для благоустройства населенных пунктов области, превысит 1 млрд рублей.

Далее средства распределяются исходя из численности населения городов и с учетом наличия в муниципальных образованиях готовых проектов по благоустройству и уровня их подготовки. По 80 млн рублей получат Всеволожск, Выборг и Гатчина. От 50 до 58 млн рублей на благоустройство будут направлены в Волхов, Кингисепп, Кириши, Лугу, Тихвин, Кировск, Приозерск, Тосно и Сосновый Бор. В Сланцы, Подпорожье, Лодейное поле, Волосово и Бокситогорск распределят по 35 млн рублей. Моногородам – Пикалево и Сясьтрою – будет выделено по 20 млн рублей. Рощино, Ивангород, Светогорск и Большая Ижора получат от 11 до 31 млн рублей.

«Хочу отметить, что пришлось серьезно поработать с бюджетом, чтобы выделить необходимое софинансирование по этой программе. Поэтому мы очень просим муниципальные образования внимательно подойти к качественному и 100-процентному освоению средств. Заранее предупреждаем, что будут проверки – и наши, и федеральные, – как и на что эти средства израсходованы», – подчеркнул губернатор.