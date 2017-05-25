Сегодня, 25 мая, в Центре образования «Кудрово», как и во всех школах Всеволожского района, прозвенел последний звонок.

Нарядный актовый зал новой Кудровской школы был полон: кроме виновников торжества – выпускников – сюда пришли их родители и учителя, а также почетные гости.

– В вашей судьбе будет еще много уроков, и я хочу пожелать, чтобы задачи, которые ставит перед вами школа жизни, вы всегда решали на «отлично»! – сказала глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ольга Ковальчук, напутствуя выпускников.

– Трудно найти человека, который не помнил бы, как впервые пошел в школу, того, кто не помнил бы последний звонок. Это остается на всю жизнь. Потому что школьные годы – это очень важный этап в жизни. Я от всего сердца говорю спасибо учителям за их святой труд! От лица администрации района, от лица родителей, от лица выпускников. Вы не просто дали ребятам необходимые знания. Вы указали им ориентиры и цели, научили думать и принимать решения, многим подсказали, как искать в жизни их собственный, уникальный путь. Конечно, я хочу поздравить родителей. Я представляю, как они гордятся своими детьми. Мы тоже гордимся нашими учащимися, а сегодня уже выпускниками, неизменно показывающими блестящие результаты на уровне Ленинградской области и на уровне России! Выпускникам я желаю успеха во всех начинаниях. И буду очень рад, если ваша энергия и знания будут служить нашему родному Всеволожскому району. Ведь именно вы будете определять его будущее! – сказал глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

В концертной программе приняли участие коллективы «Узорица», «Фламинго» и учащиеся Центра образования «Кудрово».

Фото Антона ЛЯПИНА