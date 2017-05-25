В минувшие выходные в Сертолово прошли соревнования в рамках XIII традиционного межрегионального лично-командного турнира по дзюдо «День защиты детей». Один из самых массовых турниров Северо-Западного федерального округа проводится в Сертолово с 2010 года, ежегодно собирая множество команд из регионов России и стран ближнего зарубежья.

Перед началом первых поединков участников и зрителей ознакомили с регламентом. По правилам соревнований ограничения были следующие: бойцам запрещалось проводить в атаке или контратаке броски с захватом за ноги («мельница», боковой переворот, бросок с захватом); проводить в атаке или контратаке броски, становясь на одно или на оба колена; проводить в атаке или контратаке любые броски с падением (бросок через голову, бросок с упором стопы в живот).

Своё спортивное мастерство продемонстрировали команды Республики Дагестан, Республики Карелия, Республики Кабардино-Балкария, Чеченской Республики, Ленинградской, Архангельской, Тверской и Псковской областей. Общее количество участников составило 512 человек. Несмотря на юный возраст, участники старались держаться на татами до последнего, но всё решали напор и скорость.

Организаторами соревнований являются комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области, отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Всеволожского района, администрация МО Сертолово и Федерация дзюдо Всеволожского района.

Пётр КУРГАНСКИЙ

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