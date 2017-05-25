В Выборге, на Соборной площади подвели итоги областного фестиваля-конкурса «Светлое Христово Воскресение». Его финалистами стали пятнадцать музыкальных коллективов и солистов.

Отбор проводился по двум направлениям: музыкальное творчество и изобразительное искусство. Среди участников фестиваля-конкурса не только школьники, но и ребята, посещающие учреждения дополнительного образования, школы искусств, музыкальные и воскресные школы при храмах. Отборочные туры прошли во Всеволожском, Выборгском и Приозерском районах.

Организаторы конкурса – комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям ЛО и Выборгская епархия Русской православной церкви.

Всеволожский район лидирует среди победителей. Первое место в номинации «Сольное выступление» заняла Дарья Руденко из образцового детского коллектива «Музыкально-хоровая студия «Созвучие» ДДЮТ Всеволожского района. Второе место в этой же номинации – у Аглаи Мининой из воскресной школы собора Архистратига Божия Михаила в поселке Токсово. Лучшим вокальным ансамблем на конкурсе был признан образцовый детский коллектив «Музыкально-хоровая студия «Гармония», второе место – у ансамбля «МеLодия». В номинации «Живопись» отличился Василий Сорокин из Токсовского центра образования. Среди лучших графических работ – картины Марии Игнатьевой из ДДЮТ.

– В будущем году мы намерены привлечь к участию в конкурсе ребят со всего региона, – отметила председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти Лира Бурак. – Постараемся также привлечь все епархии, которые находятся на территории 47-го региона. Не секрет, что праздник «Светлое Христово Воскресение» наполнен сохранением народных традиций, возрождением русской духовности и культуры. Этот праздник для верующих олицетворяет торжество жизни, любовь и милосердие.

Соб. инф.