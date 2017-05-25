24 мая состоялось очередное заседание районного совета депутатов под председательством главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Ольги Ковальчук. В работе совета принял участие глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

Согласно повестке дня депутаты рассмотрели 18 вопросов. Все решения касаются насущных проблем района и будут опубликованы в газете «Всеволожские вести». Мы выделили несколько вопросов, на которые стоит обратить особое внимание.

Первый вопрос – «Об утверждении организационной структуры администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции». Это решение было обусловлено передачей полномочий от администрации города Всеволожска в районную администрацию. Оно вносит изменения в структуру и кадровую политику исполнительной власти.

Второй важный вопрос повестки касается перспективы развития всего района. Депутаты приняли решение о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта стратегии социально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на период до 2030 года и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на период до 2030 года. Соответствующее постановление в ближайшее время будет опубликовано. Народные избранники призывают принять активное участие в обсуждении этого проекта, так как от выполнения намеченной программы во многом зависит будущее всех жителей района.

Также депутаты обсудили инициированный губернатором проект Социального кодекса Ленинградской области. Парламентарии поддержали принятие этого документа и одобрили прописанные в нем положения, касающиеся различных социальных гарантий.

Для жителей нашего района, которые претендуют на право получения земельных участков, газета «Всеволожские вести» в ближайших номерах опубликует решение «Об утверждении Положения «О порядке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» и даст к нему пояснения.

И еще хорошая новость. Решением совета депутатов заведующему хирургическим отделением Всеволожской клинической межрайонной больницы Александру Васильевичу Козлову и одному из старейших специалистов в области мелиорации районного агропромышленного комплекса Владимиру Петровичу Скибе присвоено звание «Почетный гражданин Всеволожского района».

Соб. инф.