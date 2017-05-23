Агропромышленный холдинг «Выборжец», базирующийся во Всеволожском районе, вложит 4 млрд рублей в инвестиционный проект строительства завода по выращиванию шампиньонов. О своих планах руководство компании доложило в рамках рабочей встречи с заместителем председателя правительства Ленинградской области Сергеем Яхнюком. Как сообщает комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу