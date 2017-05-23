Агропромышленный холдинг «Выборжец», базирующийся во Всеволожском районе, вложит 4 млрд рублей в инвестиционный проект строительства завода по выращиванию шампиньонов. О своих планах руководство компании доложило в рамках рабочей встречи с заместителем председателя правительства Ленинградской области Сергеем Яхнюком. Как сообщает комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Молодежный совет Колтушского поселения научит оказывать первую помощь
25 мая в 17.00 в актовом зале администрации Колтушского поселения (д. Колтуши, д. 32) Молодежный совет при администрации совместно с общественным движением «Энергия Жизни» организует мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Приглашаются все желающие. Дополнительная информация по тел.: 8-905-224-47-24.