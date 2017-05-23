Молодежный совет Колтушского поселения научит оказывать первую помощь

25 мая в 17.00 в актовом зале администрации Колтушского поселения (д. Колтуши, д. 32) Молодежный совет при администрации совместно с общественным движением «Энергия Жизни» организует мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Приглашаются все желающие. Дополнительная информация по тел.: 8-905-224-47-24.

 

 

23 Май, 2017
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