Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и администрация города Всеволожска преподнесли предпринимателям очередной подарок: в конце прошлой недели состоялось открытие нового помещения бизнес-инкубатора по адресу: Всеволожский проспект, дом № 14.

Раньше на этом месте было старое, полуразрушенное деревянное знание. Администрация города подготовила документацию для муниципального частного партнёрства. Бизнесмены выиграли конкурс, провели работы и согласно договорённости выделили в новом помещении 350 кв. м для размещения бизнес-инкубатора.

– Всегда радостно, когда появляется в городе что-то новое. Бизнес должен зарабатывать деньги, в первую очередь, конечно, для себя, но предприниматели не должны забывать и о том, что они ответственны перед муниципальным и областным бюджетами, – сказала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай. Отметим, что именно комитет оказал финансовую поддержку проекту.

После торжественной церемонии открытия предприниматели провели мастер-классы по изготовлению традиционной славянской куклы, каллиграфии, лепке из глины и робототехнике.

Здесь также разместился Центр ремесел, созданный при участии Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства МО «Город Всеволожск» ВМР ЛО «Центр поддержки».

В скором времени во Всеволожске планируется создание производственного бизнес-инкубатора и Центра прототипирования – новой организации поддержки предпринимателей в сфере инноваций и IT-технологий.

На сегодняшний день в Ленинградской области функционируют 17 бизнес-инкубаторов с общим числом резидентов более 200 и общей площадью более 12 тысяч кв. м.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО