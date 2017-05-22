В пятницу, 19 мая, у мемориала «Разорванное кольцо» 40 призывников 132-й Констанцской бригады территориальной связи воинской части 28916 приняли военную присягу.

До этого знаменательного дня ребята прошли курс молодого бойца: жили в палаточном городке, стреляли из оружия, учились элементам строевой подготовки, изучали общевоинские уставы. Теперь они отправятся служить в Московскую и Ленинградскую области и Санкт-Петербург.

Кроме того, в рамках мероприятия впервые 14 лучших учеников десятого класса Лицея № 1 города Всеволожска дали клятву юнармейцев. Присяге предшествовала репетиция. Организаторами мероприятия выступил Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни», представители Западного военного округа. Важность событию придавало участие оркестра штаба Западного военного округа и роты Почетного караула.

– Принятие клятвы юнармейца у мемориала «Разорванное кольцо» должно стать одним из самых знаменательных и запоминающихся событий в их жизни, – отметила в интервью заместитель директора мемориального комплекса «Дорога жизни» Маргарита Куортти. – Благодаря сегодняшнему событию ребята увидят, как происходит воинская присяга. Вчера я проводила с ребятами лекционный час и была поражена, как у них горят глаза. В последнее время много говорят о патриотизме. Думаю, что его надо воспитывать конкретными делами. Что касается нового поколения, скажу так: ребята у нас достойные!

– Недавно Минобороны России решило возродить советскую практику движения юнармейцев, – рассказывает начальник штаба регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» в Санкт-Петербурге Игорь Коровин. – Сегодня уже 100 тысяч ребят по всей России вступили в ряды этой организации, из них 2,5 тысячи – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Ребята принимают активное участие в разных мероприятиях. К примеру, в этом году в День Победы они прошли торжественным маршем в парадной «коробке» на Красной площади в Москве.

Ирэн ОВСЕПЯН

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