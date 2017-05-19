Приглашаем на презентацию книги

21 мая в 17.30 в малом зале ЦКД города Всеволожска (Колтушский проспект, д. 110) состоится презентация книги, в которую вошли стихи победителей конкурса «На волнах вдохновения – 2017». Здесь же состоится презентация очередного номера журнала «Невский альманах», в котором будут представлены стихи как всеволожских поэтов, так и иногородних победителей вышеназванного конкурса.