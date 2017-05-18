21 мая в 17.30 в малом зале ЦКД города Всеволожска (Колтушский проспект, д. 110) состоится презентация книги, в которую вошли стихи победителей конкурса «На волнах вдохновения – 2017». Здесь же состоится презентация очередного номера журнала «Невский альманах», в котором будут представлены стихи как всеволожских поэтов,
С велосипедом в электричку – бесплатно
Завтра, 19 мая, пассажиры смогут бесплатно провозить велосипеды в пригородных поездах.
В рамках всероссийской акции «На работу на велосипеде», которая пройдет 19 мая, а также в целях популяризации здорового образа жизни в границах обслуживания компании пассажиры смогут провозить велосипеды в пригородных поездах бесплатно без оформления проездного документа, сообщают в пресс-службе ОАО «СЗППК».