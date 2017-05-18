Возможность узнать о современных методах уборки с использованием новейшего оборудования получили воспитанники Мультицентра социальной и трудовой интеграции. Ребятам показали и рассказали о передовых технологиях наведения чистоты и порядка в медицинских учреждениях и подарили станцию для безведерной уборки. Мероприятие состоялось во Всеволожской клинической межрайонной больнице. Мультицентр активно сотрудничает с этим медицинским учреждением.

Цель сегодняшнего мероприятия – показать воспитанникам перспективные инновационные технологии, которые применяются при уборке. Так что ребята, имеющие определенные ограничения по здоровью, могут быть в авангарде и достигать успехов не только, к примеру, в паралимпийском хоккее, но и применять свой потенциал на повышение качества жизни, обеспечивая чистоту и порядок. Не секрет, что наше здоровье во многом зависит от уровня работы младшего медицинского персонала в лечебных учреждениях, – рассказала руководитель Мультицентра Ирина Дрозденко.

– Давайте вместе изменим мир к лучшему, сделаем его чище, – призвала Ирина Дрозденко. – Мы с ребятами в ближайшее время планируем организовать цикл субботников. Ведь нынешний год – Год экологии. Объединив усилия, можно сделать наши парки и скверы уютными, безопасными и комфортными. Не красота спасет мир, а доброта и чистота.

– Наша главная задача – построить больницу с европейским уровнем оказания помощи, – сообщил главный врач Константин Шипачев. – По медицинским технологиям мы вышли на высокий современный уровень. Конечно, чтобы достичь европейского уровня, нам необходимо подтянуть и младший медицинский персонал больницы. Думаю, что сегодня их работу можно оценить на твердую четверку с минусом. Но, безусловно, хотелось бы совершенствовать уровень подготовки до пятерки с плюсом. Мы работаем в этом направлении.

Как говорят воспитанники Мультицентра, самые целеустремленные люди – это уборщики, они буквально все сметают на своем пути. И не зря. Ведь профессия «Уборщик служебных помещений», которой обучают сегодня в этом уникальном учебном заведении Ленинградской области, как никогда, востребована.

Ирэн ОВСЕПЯН