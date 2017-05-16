Открылся второй дом для 240 муринских малышей

Во вторник, 16 мая, в поселке Мурино распахнул двери новый детский сад. Здание возведено строительной компанией «Бонава», реализующей свои проекты в Ленобласти, по региональной программе «Соцобъекты в обмен на налоги».

Детский сад рассчитан на 240 мест и, по словам генерального директора застройщика Марии Черной, в нем не только созданы условия для комфортного пребывания воспитанников и персонала, но и предусмотрены все возможные меры безопасности.

В торжественной церемонии передачи символического ключа от нового детского сада принял участие глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. Он тепло поблагодарил строителей за качественно и в срок выполненную работу, особо отметив, что сделана она была с душой.

«Это уже второй детский сад в нашем районе, построенный этой компанией, – сказал глава районной администрации, – и мы в очередной раз убедились в высоком профессионализме наших партнеров. Очень приятно видеть и осознавать, что в этих стенах ребят ждут тепло и уют, хорошие воспитатели и заботливый персонал. И я уверен, что этот детский сад станет для малышей вторым домом».

Детский сад сдан с полной внутренней отделкой в соответствии со специально разработанным дизайн-проектом. Прогулочная территория садика включает 12 благоустроенных площадок для игр и одну площадку для занятия физкультурой.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото пресс-службы администрации Всеволожского района