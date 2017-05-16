13 мая в большом зале Всеволожского ЦКД прошел 5-й открытый конкурс чтецов «Настоящие герои», посвященный 9 мая.

Значение этого конкурса переоценить трудно – это, во-первых, сохранение памяти о героизме нашего народа, проявленного в борьбе с фашизмом, а, во-вторых – это, безусловно, знакомство учащихся всеволожских средних школ с лучшими стихотворениями о Великой Отечественной войне.

В конкурсе приняли участие более 100 юных мастеров поэтической речи в двух возрастных группах: от 6 до 9 лет и от 9 лет до 14. Лучшие из них были награждены дипломами и ценными подарками.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА