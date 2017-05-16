В прошедшие выходные на Юбилейной площади города Всеволожска развернулась традиционная сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная к началу дачного сезона. Всего в мероприятии приняли участие более 150 производителей Всеволожского района, Ленинградской области и других регионов России.

Наряду с крупными известными компаниями участие в ярмарке приняли и небольшие предприятия. Среди участников ярмарки были сельскохозяйственные предприятия района, личные подсобные хозяйства, крестьянские фермерские хозяйства, юридические лица, индивидуальные предприниматели, садоводы и пчеловоды.

Жителям и гостям Всеволожского района был представлен широкий ассортимент сельскохозяйственной, животноводческой и рыбной продукции. Кроме того, они смогли приобрести посадочный и семенной материал, рассаду зеленых культур, а также товары мастеров народного промысла.

«Места на ярмарке предоставляются в основном субъектам среднего и малого предпринимательства. Таким образом мы стимулируем их дальнейшее развитие. Проводимые в таком формате мероприятия оказывают поддержку сельскохозяйственным производителям и товаропроизводителям как Всеволожского района в частности, так и Ленинградской области в целом. Отдельно на ярмарке были представлены мастера народных художественных промыслов», – отметила начальник районного отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства Инга Маслова.

Фото Антона ЛЯПИНА