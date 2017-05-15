13 мая во Всеволожской детской теннисной академии проходило открытое первенство по каратэ киокусинкай «Всеволожская весна» среди юношей и девушек 12–15 лет.

В турнире «Всеволожская весна» приняло участие 100 человек из различных районов Ленинградской области и из Санкт-Петербурга. Они выступали в 20 возрастных и весовых категориях. Все юноши и девушки выступили очень достойно. Победители получили подарки.

В переводе с японского слово «киокусинкай» обозначает «общество высшей истины». Это направление основал японец Масутацу Ояма в 80-е годы XX века и предназначал его для участия в реальных рукопашных боях. Это одна из самых трудных и жёстких разновидностей каратэ. Спортивные поединки (кумитэ) здесь проводятся в полный контакт: у взрослых без защитного снаряжения, дети соревнуются в защитной экипировке (шлемы, накладки на руки, на ноги, бандаж на пах).

Во Всеволожске МОО «Федерация каратэ киокусинкай» начала свою работу в июле 2016 года. Руководит ею обладатель черного пояса первый дан Семён Акимов. Сейчас секции по каратэ киокусинкай работают во Всеволожской СОШ № 5, в Щегловской СОШ, в гимназии «Грейс», в спортивном комплексе «Ладога арена» (Колтушское СП). Всего этим видом спорта в районе занимаются около 100 мальчиков и девочек. Некоторые из них ходят в секции вместе со своими родителями. Вместе с занятиями по каратэ они активно готовятся к сдаче норм ГТО.

А у спортсменов Всеволожского района впереди оздоровительные сборы в Анапе и летний оздоровительный лагерь под Выборгом.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА