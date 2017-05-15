13 мая в Тосно прошел III летний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), посвященный 90-летию Ленинградской области, среди мальчиков и девочек III ступени (11–12 лет) и IV ступени (13–15 лет).

В Фестивале приняло участие 120 человек из 16 районов Ленинградской области.

В состав команды Всеволожского района вошли учащиеся Лесколовского центра образования: Валерия Поченкова, Татьяна Савватейкина, Тимур Сажин, Вадим Рычков, Матвей Александров и учащиеся Сертоловской школы № 1: Валерия Томашевсакя, Дарья Медведева, Лев Квашнин.

Участники команды соревновались в личном и командном первенстве по 6 видам состязаний, куда входили: бег на 60 м, 1500 м и 2000 м, поднимание туловища, метание мяча, прыжки в длину с места, подтягивания на высокой перекладине (мальчики) и отжимания от пола (девочки).

Поздравляем Дарью Медведеву с первым местом в абсолютном первенстве среди девушек IV ступени 13–15 лет.

Юлия КУРГУЗКИНА