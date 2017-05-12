Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский провел выездное совещание, посвященное сохранению объектов культурного наследия на территории района. В совещании приняли участие представители общественных организаций, чиновники областного правительства и местных администраций, неравнодушные жители района.

Место проведения совещания – зал заседаний Института физиологии им. академика И.П. Павлова – было выбрано не случайно. В конце апреля масштабный пожар полностью уничтожил расположенный на территории института так называемый «Дом Павлова» – объект, внесенный во всемирный список культурного наследия ЮНЕСКО. К слову, мемориальный музей-квартира академика и нобелевского лауреата, находящийся неподалеку, не пострадал – для участников совещания была организована экскурсия. На этом, собственно, положительные эмоции закончились, и далее речь шла только о существующих проблемах.

Директор Института физиологии им. академика И.П. Павлова Людмила Филаретова сообщила, что по иронии судьбы ровно год назад, день в день, она в очередной раз обратилась к собственнику – в Федеральное агентство научных организаций – с просьбой ускорить процесс реставрации «Дома Павлова», который на протяжении последних пятнадцати лет считался «законсервированным», а попросту стоял заколоченным. По ее словам, проект реставрационных работ был полностью готов еще в 2015 году, но ни в 15-м, ни в 16-м, ни в 17-м годах работы так и не были начаты. Объяснение удручающе банально – у собственника нет денег.

По мнению главы районной администрации Андрея Низовского, в настоящее время следует добиваться передачи объектов культурного наследия с федерального уровня на региональный.

«Если бы Дом Павлова находился на балансе Ленинградской области, мы бы могли напрямую взаимодействовать с правительством ЛО и начать диалог для того, чтобы получить региональное финансирование. Я уже говорил, что Ленинградская область тратит много денег на реставрацию объектов культуры, и мы могли бы войти в этот перечень», – подчеркнул глава районной администрации.

Напомним, что Институт физиологии им. академика И.П. Павлова, созданный почти сто лет назад, является крупнейшим в мире научным учреждением, занимающимся изучением высшей нервной деятельности. Административное здание, научные лаборатории, виварий, антропоидник, жилые корпуса для сотрудников представляют собой научный городок, расположенный в центре деревни Колтуши.

В ходе совещания много говорили и о том пресловутом «петухе», который «клюет», когда не ждали и куда не планировали, и о намерении воссоздать Дом Павлова, по крайней мере его внешний облик. Сторонники дела, а не высокопарных слов, для начала предложили ликвидировать небезопасный участок в центре городка.

Представители администрации МО Колтушское сельское поселение и компании-застройщика пообещали навести порядок на территории парка, помочь со спецтехникой, а руины сгоревшего объекта культурного наследия ЮНЕСКО огородить для начала хотя бы сеткой. Представители общественности оказались более оптимистичны. По мнению председателя правления Фонда сохранения культурного и природного наследия «Колтуши» Ирины Гавриленко, нужно взять проект реконструкции, изменить в нем слово «реставрация» на слово «воссоздание» и строить Дом Павлова заново.

Проект реставрации 2-летней давности предполагал, что здание сначала полностью разберут, потом соберут заново. Теперь делать этого не придется, от оригинала фактически ничего не осталось. Участники выездного совещания сошлись в мнении, что не было счастья, да несчастье, может, и поможет. И отныне договорились действовать вместе. А вот о том, что 15 лет Дом академика стоял заколоченным и на его восстановление за полтора года собрали лишь 6 тысяч рублей, к финалу выездного совещания уже и не вспомнили.

В Год истории в Ленинградской области привлечено особое внимание к памятникам регионального значения. И пока одни реконструируют, другие безмолвно разрушаются. Иногда и не без помощи собственников. В очередной раз на совещании были подняты вопросы об усадьбе баронов Медем в Щеглово, судьбе парка на Румболовской горе и так называемого «Красного замка».

Подводя итоги выездного совещания, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский отметил, что объекты культурного наследия должны быть достоянием общественности.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА

На картине стрелкой указан «Дом Павлова»