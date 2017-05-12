Два экологических квеста в эти выходные пройдут в Ленобласти – в деревне Гарболово и в городе Гатчине. Провести время весело и с пользой приглашаются все желающие. Соревнование по сбору и сортировке мусора, загадки, фоточекины, музыка, общение, пикник и призы победителям – отличный повод, чтобы собраться на природе!

В субботу, 13 мая, пройдет игра «Чистые Куйвози-4» на берегу Уровского озера в районе поселка Гарболово. Это уже 4-й квест в Куйвозовском поселении, и среди местных жителей «Чистые игры» стали доброй традицией. На игру приходят школьники, студенты, родители с детьми и даже бабушки и дедушки. Кого-то привлекает азарт игры, другие не гонятся за призами и просто хотят сделать доброе дело. Но главное, что результат получается впечатляющим. На прошлых играх за несколько часов общими усилиями ликвидированы были тонны мусора! И все это в формате веселого командного соревнования.

На финише победители получают заслуженные призы и всех участников ждет пикник и дружеское общение. Мероприятие проводится при поддержке МО «Куйвозовское сельское поселение».

В воскресенье, 14 мая, пройдет игра «Чистый Приорат» в Гатчине. Приоратский парк – один из красивейших в Ленинградской области, но, к сожалению, мусора там немало. В этот день 200 человек соберутся утром в парке, чтобы исправить ситуацию. Для местных жителей экологический квест – это не только веселая игра и возможность вместе сделать доброе дело, но и шанс познакомиться с соседями и вместе «взять под опеку» очищенную территорию.

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