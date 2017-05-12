На участке КАД между транспортными развязками на пересечении с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом будут перекрыты две полосы движения.

В связи с работами по ликвидации колейности на участке от транспортной развязки КАД на пересечении с Колтушским шоссе до транспортной развязки КАД на пересечении с Шафировским проспектом (км 96+877- км 103+000 внешнего кольца) будут перекрыты две полосы движения, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В период с 12 по 17 мая будут закрыты для движения 1 и 2 полосы движения, по 3 и 4 полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. В период с 18 по 28 мая будут закрыты для движения 3 и 4 полосы движения, по 1 и 2 полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.», – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, водоналивные барьеры. Также будут смонтированы сигнальные фонари дежурного освещения.