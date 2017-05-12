Крупнейшее в Европе пресноводное озеро нуждается в установлении особого режима пользования и охраны – с такой инициативой выступили участники международной конференции «Экологические проблемы Ладожского озера», которая состоялась 12 мая в Доме правительства Москвы в рамках проведения Дней Ленинградской области. На международной конференции обсуждались вопросы сохранения
На КАД от Колтушского к Шафировскому вводится ограничение
На участке КАД между транспортными развязками на пересечении с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом будут перекрыты две полосы движения.
В связи с работами по ликвидации колейности на участке от транспортной развязки КАД на пересечении с Колтушским шоссе до транспортной развязки КАД на пересечении с Шафировским проспектом (км 96+877- км 103+000 внешнего кольца) будут перекрыты две полосы движения, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
«В период с 12 по 17 мая будут закрыты для движения 1 и 2 полосы движения, по 3 и 4 полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. В период с 18 по 28 мая будут закрыты для движения 3 и 4 полосы движения, по 1 и 2 полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.», – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Будут установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, водоналивные барьеры. Также будут смонтированы сигнальные фонари дежурного освещения.