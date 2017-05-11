Более 400 школьников из 35 школ Всеволожского района стали участниками оборонно-спортивной игры «Зарница-2017».

На несколько часов загородный учебный центр Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского в деревне Лехтуси Лесколовского поселения Всеволожского района превратился в большую спортивную арену, где состязались школьники. Старшеклассники соревновались не только в меткости, ловкости, преодолевая военизированную полосу препятствий или стреляя из пневмонической винтовки, но и учились у врача-хирурга правильно накладывать шины и повязки и отвечали на сложные вопросы об истории России. Кстати, в этом году школьники отвечали на вопросы, связанные с 100-летием Октябрьской революции.

– Для меня «Зарница» – это теплое воспоминание из детства, – делится своими впечатлениями директор ДДЮТ Александр Моржинский. – Школьником я тоже участвовал в этой игре. Дело было зимой. Тепло одетые в специальную одежду, мы с командой раскручивали пожарные рукава. Тогда, наверное, было намного больше этапов состязаний, чем сейчас. Но тем не менее Всеволожский район – один из тех, кто до сих пор проводит эту игру. Не во всех районах Ленинградской области организуют такие состязания.

– Два месяца готовились к состязаниям, – рассказывает учительница физкультуры СОШ № 1 Сертолово Надежда Арбузова. Отметим, что в прошлом году команда именно этой школы стала победителем во всем СЗФО.

– Здесь, в академии им. Можайского, учатся курсанты первых курсов, – выступая перед ребятами, рассказал полковник Борис Олейник. – Приглядитесь к их жизни и быту. Мы готовы к активному сотрудничеству. И если в дальнейшем кто-то из вас захочет продолжить образование, офицеры объяснят, по каким специальностям можно обучаться в военно-космических силах.

– Пусть победит сильнейший, – напутствовала участников глава районного комитета по образованию Ирина Федоренко. – В нашем районе оборонно-спортивная игра «Зарница» проводится на протяжении нескольких десятилетий. И это очень важно. Дети любят состязание, так как получают возможность окунуться в солдатские будни и испытать особенности военной службы.

По итогам «Зарницы-2017» победителем стала команда СОШ № 3 города Всеволожска.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Светланы УСИК