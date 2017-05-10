Сегодня, 10 мая, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский провел совещание по вопросу распределения детей, которые 1 сентября должны были пойти в новую школу по адресу: Мурино, ул. Новая, д. 7. Как сообщалось ранее, утром 7 мая на строительной площадке этой школы произошла трагическая авария, которая отодвинула сроки сдачи объекта как минимум на несколько месяцев.

Планировалось, что 1 сентября 2017 года в новой школе начнут учиться 500 детей. Всего же проектная мощность школы – 700 обучающихся. С учетом сложившейся ситуации принято решение о формировании дополнительных классов в Муринской СОШ № 1, сообщили в пресс-службе администрации Всеволожского района. При проектной мощности в 1 224 ученика, сейчас в этой школе учатся 1 005 детей. Не исключено, что на некоторое время школа перейдет на двухсменный режим работы. При этом дополнительные классы будут формироваться таким образом, чтобы после ввода в эксплуатацию новой школы на ул. Новая, д. 7, ученики перешли в нее в том же составе и с прежними учителями.