Общественный совет в действии

26 апреля состоялось очередное заседание Общественного совета при главе администрации МО «Всеволожский муниципальный район», в котором традиционно приняли участие председатели общественных советов поселений и ветеранских организаций района, представители НКО и других общественных организаций.

С вступительным словом, обращенным к тем, кто формирует сегодня гражданское общество, выступил глава администрации района Андрей Низовский, а в ознаменование Дня местного самоуправления, которое страна отмечала 21 апреля, Почетными грамотами были награждены лучшие старосты Всеволожского района.

Много вопросов у присутствовавших вызвали все темы повестки дня. С докладом «О комплексе мер по обеспечению детей местами в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Перспективы развития» выступила заместитель главы администрации по социальному развитию Елена Фролова. Большой интерес у членов Общественного совета вызвали и два социальных проекта. Но если проект «Мой маленький дворик», важный как с точки зрения культурной, так и социальной, прижился и успешно развивается в районе, то второй проект – «Бюро бабушкиных услуг» и «Бабушка на час» был впервые вынесен на суд общественности. Проект представили Светлана Терентьева, заместитель директора ГКУ ЛО «Всеволожский центр занятости населения» и председатель местной общественной организации «Диалог поколений» Надежда Балуева. О том, чем интересен и важен этот проект с социальной точки зрения, и в целом комментарии к заседанию Общественного совета читайте в следующем номере газеты «Всеволожские вести».

Соб. инф.