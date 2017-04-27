Общественная палата второго созыва приступила к работе. Завершены все организационные вопросы, 27 апреля избран председатель. Им вновь стал Виктор Рожнов.

В составе палаты 30 представителей общественности. Десять человек выдвинул совет депутатов, десять – администрация Всеволожского района, за третью «десятку» на первом заседании палаты, состоявшемся 21 апреля, голосовали уже избранные двадцать представителей. В ходе обсуждения внимательно рассматривалась каждая из двадцати четырех кандидатур. Окончательный итог стал известен в результате рейтингового голосования.

В состав районной Общественной палаты вошли: Н.И. Балуева, А.И. Боев, В.К. Егоров, А.А. Земсков, А.В. Злотин, Г.А. Кожевникова, В.В. Куликов, Е.С. Лебедь, М.А. Назарова, Е.С. Шмата, Т.В. Захаркина, Ю.И. Комаров, В.Е. Лукина, В.М. Рожнов, О.А. Румянцева, Б.Г. Стоянов, В.Ю. Тегза, В.А. Туманова, Р.С. Цыганский, З.С. Ярохович, Н.А. Алексеева, В.И. Василенко, И.Н. Гуреева-Дорошенко, М.Б. Крылов, Б.Г. Сайдаковский, Н.Н. Свирин, А.С. Серебрянников, Р.Н. Субботина, Л.И. Тимкович, В.А. Тюленев.

Заседания Общественной палаты проходят один раз в квартал, основная же работа представителей идет в комиссиях. Активист из Новодевяткинского поселения Олеся Румянцева, избранная впервые, думает заняться социально значимыми объектами – школами, детскими садами, медицинскими учреждениями. Как мать двоих детей, она считает эту деятельность наиболее актуальной. Олеся Румянцева в составе Общественной палаты представляет молодое поколение района и хотела бы видеть в числе коллег больше людей своего возраста. Важным моментом деятельности палаты она считает наличие разных взглядов, а также обязательное желание работать.

Председатель Общественной палаты первого, а теперь уже и второго, созыва Виктор Рожнов новым составом вполне доволен:

– Те десять кандидатов из двадцати четырех человек, которые в результате рейтингового голосования прошли в состав палаты, – достойные люди. Будем работать!

– Виктор Михайлович, как вы считаете, в Общественной палате должны быть только публичные люди?

– Это не главное. В составе Общественной палаты должны быть люди не только говорящие, но и работящие, способные вникнуть в суть вопроса и добиться результата.

– Это должны быть удобные или неудобные для власти представители общественности?

– Я бы сказал иначе. Здесь должны быть представлены граждане с разными позициями: люди, лояльные к власти, и люди с собственной точкой зрения, возможно, не всегда совпадающей с позицией власти.

– Как вы оцениваете работу предыдущего созыва?

– С моей точки зрения, работа могла быть более эффективной, но помешали организационные трудности. Первый председатель проработал только один год, потом состоялись перевыборы, а после этого были сформированы комиссии. Люди были мало знакомы, ведь все проживают в разных муниципальных образованиях, собирались редко. По положению палата должна была собираться один раз в полгода – о какой работе могла идти речь? За полгода можно забыть друг друга в лицо! Став в конце 2015 года председателем, я предложил заседания проводить ежеквартально, а в случае необходимости и чаще. В новом составе есть люди, с которыми мы уже работали вместе, знаем друг друга, стали понимать, так что работа должна быть более эффективной.

Соб. инф.