22 апреля в Сертолово прошёл II межнациональный молодёжный турнир по мини-футболу под названием «Вместе мы – Россия». Соревнования организованы Советом по межнациональному сотрудничеству при администрации Всеволожского района при поддержке совета депутатов и администрации Сертолово.

Участие в состязаниях приняли шесть команд: «Орешек» (Всеволожск), «Содружество молодёжи Дагестана» (Республика Дагестан), ФК «Разам» (Республика Беларусь), «Казахстан» (Республика Казахстан), «Аманат» (Республика Башкортостан), «Ингрия» (Сообщество ингерманландских финнов Санкт-Петербурга). На торжественное построение команды вышли, развернув национальные флаги, а некоторые даже облачились в народные костюмы.

Открывая официальную часть, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский отметил, что одного физкультурно-оздоровительного комплекса для Сертолово уже мало: городу необходимы ещё как минимум два или даже три – востребованность в них есть.

От имени главы Сертолово Сергея Коломыцева, главы администрации Юрия Ходько и от себя лично с началом турнира спортсменов поздравил заместитель главы МО Сертолово Николай Гайдаш.

О важности добрых и дружественных отношений между народами России напомнил вице-президент и исполнительный директор Федерации дзюдо Всеволожского района Магомед Омаракаев. Затем он вручил представителям организационного комитета памятные подарки. А музыкальное приветствие футболистам и почётным гостям представил дагестанский танцевальный ансамбль «Имамат».

Ознакомив присутствующих с регламентом соревнований, главный судья турнира дал сигнал к началу первого матча. Перед началом турнира была проведена жеребьёвка, по результатам которой команды были разбиты на две подгруппы. Игры проходили по круговой системе, а финальные места распределялись по результатам стыковых матчей.

Пьедестал:

1 место – команда «Орешек» (Всеволожск).

2 место – команда «Ингрия» (Санкт-Петербург).

3 место – команда «Аманат» (Республика Башкирия).

Пётр КУРГАНСКИЙ

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