Лучшим воспитателем Ленинградской области стала Ирина Чибрикова из Кузьмоловского детского сада. Итоги регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года – 2017», завершившегося в апреле, были объявлены в Культурно-спортивном центре г. Тосно.

Счастливому моменту награждения предшествовал долгий путь через многочисленные, сложные конкурсные испытания. Среди заочных конкурсных мероприятий: «Визитная карточка», «Интернет-портфолио», «Педагогическая находка», «Эссе “Я – педагог”». Очные испытания состояли из заданий: «Мастер-класс», «Педагогическое мероприятие с детьми», «Публичная лекция», «Ток-шоу “Профессиональный разговор”».

В рамках конкурса состоялся профессиональный диалог, в ходе которого педагоги обсудили существующие проблемы, наметили пути их решения и перспективы развития дошкольного образования.

Победитель регионального конкурса Ирина Чибрикова примет участие в VIII Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России» в ноябре 2017 года.

Фото Антона КРУПНОВА