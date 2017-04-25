Учитель английского и немецкого языков из МОУ «Гимназия Сертолово» Анастасия Поспелова заняла 2 место на Ленинградском областном конкурсе «Учитель года – 2017», заключительный этап которого прошел в апреле в школе № 6 г. Сосновый Бор.

В финал конкурса вышли шесть учителей. Среди них – учителя математики, информатики, русского языка и литературы, географии, обществознания и представитель Всеволожского района, учитель английского и немецкого языков Анастасия Поспелова.

Отбор финалистов проводился в период с 10 марта по 24 марта 2017 года в рамках окружного этапа конкурса, который включал два тура: заочный (экспертиза Интернет-ресурсов) и очный («Учебное занятие с обучающимися» и «Методическое объединение»).

Программа заключительного, областного этапа конкурса состояла из трех мероприятий: «Мастер-класс», «Образовательный проект» и «Открытая дискуссия».

Жюри конкурса отметило идеальное произношение учителя Анастасии Поспеловой, глубину и широту предметных и методических знаний, способность к аналитической деятельности, оригинальность, новизну и практическую направленность методических приемов.

По итогам конкурсных мероприятий Анастасия Поспелова заняла почетное 2 место и стала лауреатом Ленинградского областного конкурса «Учитель года – 2017».

Фото Антона КРУПНОВА