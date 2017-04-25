23 апреля в Центре культуры и досуга состоялся финал Всеволожской лиги КВН.

Игра привлекла огромное количество зрителей. Уже за полчаса в зале заняли все места и пришлось организовывать дополнительные между рядами.

Ребята были живыми и активными, болельщики смехом и аплодисментами откликались на острые и динамичные шутки.

В этом году лауреатами стали:

1 место – «Центр», СОШ № 4;

2 место – «Плохая идея», Всеволожский ЦО;

3 место – «Мачо и ботаны», Янинская СОШ.

Отдельных наград удостоились:

Мистер Острозубость – Фарух Жмура, СОШ № 2, команда «Тут и там».

Мисс Острозубость – Варя Морозова, Всеволожский ЦО, «Плохая идея».

Яна ИВАНОВА

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