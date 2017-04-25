21 апреля в мкр Мельничный Ручей г. Всеволожска, на углу пр. Грибоедова и Южного шоссе, местные жители обнаружили вырубку соснового леса и недавно возведенный забор. Менее чем в 15 метрах от забора расположена особо охраняемая природная территория «Колтушские высоты». Как свидетельствует депутат Всеволожского городского
Чемпионы шутки поборолись в финале Всеволожской лиги КВН
23 апреля в Центре культуры и досуга состоялся финал Всеволожской лиги КВН.
Игра привлекла огромное количество зрителей. Уже за полчаса в зале заняли все места и пришлось организовывать дополнительные между рядами.
Ребята были живыми и активными, болельщики смехом и аплодисментами откликались на острые и динамичные шутки.
В этом году лауреатами стали:
1 место – «Центр», СОШ № 4;
2 место – «Плохая идея», Всеволожский ЦО;
3 место – «Мачо и ботаны», Янинская СОШ.
Отдельных наград удостоились:
Мистер Острозубость – Фарух Жмура, СОШ № 2, команда «Тут и там».
Мисс Острозубость – Варя Морозова, Всеволожский ЦО, «Плохая идея».
Яна ИВАНОВА
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