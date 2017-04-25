22 апреля в Санкт-Петербурге прошли чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по восточному боевому единоборству (дисциплина кобудо), открытый межрегиональный чемпионат и первенство по восточному боевому единоборству (дисциплина кобудо), а также международный фестиваль восточного боевого единоборства в рамках фестиваля японской культуры «Японская весна в Санкт-Петербурге».

На открытии спортсменов поприветствовали генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге господин Масанори Фукусима, профессор кафедры теории и методики борьбы НГУ им. Лесгафта Алексей Левицкий и другие почетные гости.

Спортсмены Всеволожского района ежегодно принимают участие в этих спортивных соревнованиях. Команда нашего района не только выступила со стопроцентным результатом, но и традиционно на высочайшем уровне организовала и провела эти соревнования.

23 наших спортсмена – члены клуба боевых искусств «САТОРИ», представившие Всеволожский район в составе сборной команды, – завоевали более 30 наград в различных видах единоборств.

Во Всеволожске уже более 13 лет работает заслуженный тренер боевых искусств Андрей Кулаковский. Благодаря его самоотверженному труду и высокому профессионализму соратников Вячеслава Лапчука, Вячеслава Юрочкина, Дмитрия Степанова, Виктора Кузнецова и Александра Пимишкова, наши всеволожские спортсмены всегда достигают высоких спортивных результатов.

Отметим, что на прошедших соревнованиях Андрей Чуркин, начальник отдела физической культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации Всеволожского района и Елена Чиженко, главный специалист отдела, были самыми активными болельщиками.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО