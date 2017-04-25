21 апреля в мкр Мельничный Ручей г. Всеволожска, на углу пр. Грибоедова и Южного шоссе, местные жители обнаружили вырубку соснового леса и недавно возведенный забор. Менее чем в 15 метрах от забора расположена особо охраняемая природная территория «Колтушские высоты». Как свидетельствует депутат Всеволожского городского
Молодым предпринимателям Ленобласти помогут субсидиями
Более 100 молодых предпринимателей стали участниками первого регионального форума «Биржа деловых контактов», проходившего с 21 по 23 апреля в деревне Кошкино поселка имени Морозова. Все они вошли в уникальный проект «Займись делом» и получили стартовый капитал на развитие бизнеса.
– Программа «Займись делом» – одна из самых успешных в Ленинградской области, – отметил заместитель председателя правительства 47-го региона по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов. – А такие форумы, как «Биржа деловых контактов», позволяют выйти из привычных жестких рамок ведения бизнеса, поверить в себя и в свои деловые качества. Благодаря программе более 150 предпринимателей воплотили свои прогрессивные идеи в жизнь. Новые малые предприятия дали экономике более 250 рабочих мест. Программа будет продолжена в следующем году. Поддержка будет выделяться на открытие своего дела и при организации каждого рабочего места.
– Сегодня зарегистрировать бизнес можно в течение 10–15 дней, – сказал Ялов. – Документы можно подать в «едином окне» МФЦ. Всего по Ленинградской области таких структур 34. Недавно была изменена логистика приема документов. Благодаря этому свидетельство о частном предпринимательстве можно получить за две недели. Сокращение сроков регистрации, сведение к минимуму требований к учредительным документам благоприятно скажется на росте инвестиций в экономику.
– Оборот предприятий малого и среднего бизнеса в Ленобласти составляет 436,6 млрд руб., – проинформировала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай. – Среди мер государственной поддержки – субсидии, микрозаймы, поручительства, тендерные займы, налоговые льготы, передача в аренду и в собственность государственного и муниципального имущества, консультации в организациях поддержки, обучение.
Ирэн ОВСЕПЯН