Более 100 молодых предпринимателей стали участниками первого регионального форума «Биржа деловых контактов», проходившего с 21 по 23 апреля в деревне Кошкино поселка имени Морозова. Все они вошли в уникальный проект «Займись делом» и получили стартовый капитал на развитие бизнеса.

– Программа «Займись делом» – одна из самых успешных в Ленинградской области, – отметил заместитель председателя правительства 47-го региона по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов. – А такие форумы, как «Биржа деловых контактов», позволяют выйти из привычных жестких рамок ведения бизнеса, поверить в себя и в свои деловые качества. Благодаря программе более 150 предпринимателей воплотили свои прогрессивные идеи в жизнь. Новые малые предприятия дали экономике более 250 рабочих мест. Программа будет продолжена в следующем году. Поддержка будет выделяться на открытие своего дела и при организации каждого рабочего места.

– Сегодня зарегистрировать бизнес можно в течение 10–15 дней, – сказал Ялов. – Документы можно подать в «едином окне» МФЦ. Всего по Ленинградской области таких структур 34. Недавно была изменена логистика приема документов. Благодаря этому свидетельство о частном предпринимательстве можно получить за две недели. Сокращение сроков регистрации, сведение к минимуму требований к учредительным документам благоприятно скажется на росте инвестиций в экономику.

– Оборот предприятий малого и среднего бизнеса в Ленобласти составляет 436,6 млрд руб., – проинформировала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай. – Среди мер государственной поддержки – субсидии, микрозаймы, поручительства, тендерные займы, налоговые льготы, передача в аренду и в собственность государственного и муниципального имущества, консультации в организациях поддержки, обучение.

Ирэн ОВСЕПЯН