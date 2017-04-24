Всеволожский Мультицентр дарит путевки в жизнь

Очередной выпускной Мультицентра социальной и трудовой интеграции состоялся в пятницу, 21 апреля. Ребятам вручили свидетельства о получении профессии. Торжественное мероприятие прошло с участием почетных гостей.

– Сегодня к работе учреждения привлечены практически все профильные комитеты правительства Ленинградской области, – отметила руководитель Мультицентра Ирина Дрозденко. – А когда на нас тратится такой финансовый, административный, духовный ресурс, мы обязаны достичь высокой планки, которую поставили. Мы сегодня как миссионеры-первопроходцы, которые несли светоч знаний и новых идей. Надо постараться убедить общественность в конкурентоспособности труда наших воспитанников.

– Мы стараемся работать в направлении трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья, – рассказал на торжественном мероприятии глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Я только что вел переговоры с инвесторами на предмет того, чтобы они создали рабочие места для выпускников учреждения. Будем и дальше стараться сотрудничать и всегда готовы оказывать содействие.

Отметим, что по последним данным более 160 тысяч людей Ленинградской области имеют ограничения по здоровью. Из них трудоустроена почти половина. Вернее, это те люди, которые встали на учет в центры занятости и получили работу. Реальное число безработных намного больше: из 32 тысяч трудоспособных инвалидов работают всего 1,9%.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА