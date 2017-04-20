19 апреля во Всеволожский район прибыла делегация Мангистауского областного маслихата. Гости из Республики Казахстан посетили Центр образования «Кудрово» и Мультицентр социальной и трудовой интеграции.

Делегацию возглавил секретарь Мангистауского областного маслихата Бекмурат Жусопов. Также в состав делегации вошли секретарь Акаутского городского маслихата Марат Молдагулов, председатель постоянной комиссии по социальным вопросам Общественного совета Мангистауской области Али Сахимов и депутаты областного маслихата, сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района.

Во время своего визита гости познакомились с самой большой школой-технопарком Северо-Западного федерального округа, расположенной в деревне Кудрово. Заместитель главы администрации Всеволожского района по социальному развитию Елена Фролова рассказала о социальных программах, действующих в области, а также о процессе организации выкупа и приобретения социальных объектов. «Некоторое время назад строительство социальных объектов осуществлялось по остаточному принципу – сначала возводили дома, потом в эксплуатацию вводили социальные объекты. Теперь позиция губернатора Ленинградской области изменилась. Сначала мы вводим социальные объекты, после чего даем разрешение на ввод жилых домов». После этого директор школы Игорь Соловьев провел небольшую экскурсию и показал наиболее интересные кабинеты.

Затем делегация отправилась в Мультицентр социальной и трудовой интеграции, где обучаются ребята с ограниченным возможностями здоровья. Ирина Дрозденко, руководитель Мультицентра, познакомила гостей со студентами, а также показала учебные классы и мастерские и рассказала о том, как проходит процесс обучения.