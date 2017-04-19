В субботу, 15 апреля, во Дворце детского творчества прошел ежегодный конкурс юных журналистов Всеволожского района. Именно в этот день был дан старт конкурсу фотографий «Всеволожский район: все грани красоты».

Конкурс проводится при поддержке администрации Всеволожского района и районного комитета по образованию. Проведение конкурса приурочено к Году охраны окружающей среды.

В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования Всеволожского района 5-11 классов.

Срок представления конкурсных работ: 17.04.2017 – 12.05.2017. Выставка конкурсных работ пройдет 19.05.2017 – 31.05.2017 в помещении Дворца детского творчества по адресу: г. Всеволожск, 1-я Линия, д. 38.

Фотографии предоставляются в указанные сроки в двух вариантах обязательно: на бумажном носителе и в электронном виде. На бумажном носителе: на матовой бумаге, размером 15Х20. На обороте работы должны быть указаны данные об авторе (название работы, фамилия, имя, образовательное учреждение, класс, возраст). Фотография должна быть высокого качества. Работа предоставляется по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 1-я Линия, д. 38, каб. 205 (редакционно-издательский отдел). В электронном виде: электронный вариант должен содержать те же сведения об авторе. Требования – по короткой стороне 1800 пикселей, разрешение 300 тчк/дюйм. Работа направляется по адресу: tatyanaso2008@ya.ru

Оценка конкурсных работ проводится в два этапа: с 13.05.2017 по 14.05.2017 – открытое голосование в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе «ДДЮТ Всеволожского района». После определения десятки лучших работ в результате открытого голосования жюри определяет победителя и призёров.

Победитель награждается ценным призом (фотоаппарат), призёрам вручаются дипломы и памятные знаки. Церемония награждения победителей конкурса пройдет в помещении ДДЮТ в рамках проведения фотовыставки.