Тхэквондо завоевывает район

16 апреля в Сертолово прошло первенство Всеволожского района по тхэквондо. В этом году соревнования собрали около ста участников, которые приехали со всех уголков Ленинградской области.

Воспитанники Всеволожской ДЮСШ Дмитрий Кочнев, Сергей Мальцев, Михаил Мальцев, Юрий Макевич и Денис Цыколенко заняли первое место каждый – в своей категории. На второе место вышли Валентина Баранова и Елизавета Сорокина. А наши земляки Павел Федотов, Максим Хохлов, Соня Альшина и Аня Петрова заняли третье место. Их тренеры – Сергей Пирютков, Рустам Саттаров, Михаил Перепеч, Кирилл Минько.

В целом команда Всеволожского района заняла второе общекомандное место.

Тхэквондо – сравнительно молодое боевое искусство. Оно зародилось на Корейском полуострове в середине XX века на основе древних боевых техник. Характерная особенность этого вида единоборств – в нём не используют оружие. Считается, что человеческое тело и есть самое грозное оружие. Удары противнику наносятся как руками, так и ногами, поэтому его так и назвали (слово «тхэквондо» с корейского переводится как «путь руки и ноги»). Спортсмен, занимающийся этим видом спорта, не обязательно должен иметь рельефную мускулатуру. Ему важно быть лёгким, пластичным, подвижным. Тхэквондо – это единоборство, которое хорошо подходит не только мужчинам, но и женщинам.

Очень быстро это боевое искусство завоевало популярность и у нас, во Всеволожском районе. Появились даже свой мастер спорта международного класса (Милана Дрямова), и свой кандидат на Паралимпиаду (Илья Волков), которые сейчас занимаются в сборной России.

Людмила ОДНОБОКОВА