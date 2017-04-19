Увидеть работы художников с ограниченными возможностями здоровья в Петербурге можно на выставке современного искусства «Мир без границ». Она начала работать в Выставочном зале «Смольный».

Это совместный проект Общественного благотворительного движения «Золотой пеликан Северо-Запад» и галереи ABArt при участии ГБУК ЛО «Музейное агентство» и ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции». Поддержку в проведении оказала депутат муниципального образования города Кронштадт Елена Сапронова.

– Я знал, что стану художником, даже несмотря на то, что родился без рук, – рассказывает талантливый художник с ограниченными возможностями здоровья Иван Галаничев. – Но у меня была мечта, и я поставил перед собой цель. Однажды, когда лежал в больнице, познакомился с молодой парой – Леной и Игорем. Они были художниками и очень мне помогли. Не зря говорят: всегда смотри на вещи со светлой стороны, а если таковой нет, натирай темную, пока не заблестит.

– Художники, чьи работы представлены здесь, не имеют ограничений по своему таланту и возможностям, – говорит руководитель Мультицентра Ирина Дрозденко. – Мы гордимся, что в выставке участвует наша воспитанница, изготовитель художественных изделий из бересты Ольга Релина. Такие мероприятия – шаг к выздоровлению. Люди с инвалидностью открывают новый потенциал, новые возможности. Никто не знает своих скрытых резервов и ресурсов. Некоторые начинают рисовать в 60 лет, путешествовать – в 70. Поэтому от того, насколько мы верим друг в друга и от того, насколько мы друг другу помогаем, поддерживаем, даём хорошую оценку, и зависит восхождение по творческой лестнице.

Ирэн ОВСЕПЯН

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