13 апреля состоялось заседание Административного совета при главе администрации Всеволожского муниципального района.

Совет начался с поздравлений. Руководители района – глава МО Ольга Ковальчук и глава администрации Андрей Низовский – наградили лучших представителей органов местного самоуправления в связи с празднованием Дня местного самоуправления. После торжественных речей и поздравлений представители районной администрации, главы поселений, руководители федеральных служб обсудили насущные вопросы.

О том, как наладить взаимодействие органов местного самоуправления первого и второго уровня со СМИ, социальными сетями, инициативными гражданами, а также об изменениях в части Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, рассказал заместитель главы администрации по общим вопросам Сергей Пирютков.

Не секрет, что наиболее актуальные проблемы, начиная от уборки мусора, строительства дорог и до вопросов образования, активно обсуждаются в социальных сетях. Сегодня в некоторых поселениях мониторинг осуществляется очень активно. Но есть такие муниципальные образования, где работа в этом направлении идет вяло.

– Хотелось бы, чтобы в поселениях района внимательнее относились к публикациям в социальных сетях, – отметил Сергей Пирютков. – Настало время наладить более продуктивное взаимодействие по мониторингу социальных сетей в муниципальных образованиях. К примеру, в районной администрации уже есть специалист. Было бы хорошо, если бы в процесс мониторинга были задействованы не только представители госструктур, но и общественные организации и молодежные советы. Благодаря этому можно будет решить многие проблемы, которые поднимает в социальных сетях население. Тогда важные вопросы, которые возмущают жителей поселений, можно будет решить заранее.

Сегодня особая статья – сбор имущественных налогов. Отчет о деятельности управления муниципальным имуществом администрации Всеволожского муниципального района за 2016 год на административном совете представила заместитель главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Софья Новикова.

По ее словам, за отчетный период управлением были подготовлены и заключены 4 337 договоров аренды земельных участков. Из них согласно единому реестру договоров аренды земельных участков 1266 соглашений заключены с юридическими лицами, а 3071 соглашение – с физическими лицами. В текущем году вся работа управления была направлена на решение таких вопросов, как рациональное использование земельных ресурсов Всеволожского муниципального района и пополнение бюджетов района и поселений за счет поступлений денежных средств от аренды земли и продажи земельных участков.

В заключение на вопросы глав района и районной администрации ответили представители федеральных структур.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА