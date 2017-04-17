14 апреля в зале Дома культуры г. Кировска состоялось уже двенадцатое по счёту общее собрание Совета муниципальных образований Ленинградской области, для участия в котором прибыли представители всех районов 47-го региона. Всеволожский район представляли глава администрации Андрей Низовский, глава муниципального образования Ольга Ковальчук и другие официальные лица.

В повестке общего собрания значились отчёты председателей президиума и ревизионной комиссии, а также внесение изменений в состав президиума, палаты и постоянных комиссий Ассоциации. Последним вопросом повестки собрания был вопрос о размере ежегодных членских взносов.

Но работу делегаты в этом году начали не с отчетов и докладов и принятия подготовленных аппаратом решений Ассоциации, а с награждения лучших. Стоит отметить, что и представители Всеволожского района были удостоены высоких наград: глава МО «Заневское городское поселение» Вячеслав Кондратьев – Почетный диплом ЗакСа ЛО; глава МО «Лесколовское сельское поселение» Андрей Михеев – Почетная грамота Ассоциации СМОЛО; заместитель главы администрации МО «Муринское сельское поселение» Галина Лёвина – Благодарность Губернатора Ленобласти.

Перед участниками заседания выступил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко:

«Ленинградская область последовательно, шаг за шагом, не формально, а реально проводит реформу местного самоуправления, выделяет финансовые ресурсы на поддержку местного самоуправления и видит, как оно должно развиваться в перспективе. После объединения администраций городов и районов Ленинградской области, которое полностью должно завершиться к лету, административная реформа в регионе будет продолжена по двум направлениям. Это слияние больших, финансово устойчивых, и малых, менее обеспеченных, сельских поселений, а также развитие городов области за счёт объединения с ближайшими сельскими поселениями. Мы не будем навязывать эти направления реформы, но будем их предлагать».

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО