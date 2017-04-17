Межнациональный турнир по мини-футболу «Дорога Жизни» состоялся 15 апреля в школе № 6 микрорайона Южный города Всеволожска. Соревнование прошло в рамках подведения итогов работы Региональной общественной организации «Совет по межнациональному сотрудничеству» за I квартал 2017 года.

Открыли церемонию председатель РОО «Совет по межнациональному сотрудничеству» Юрий Паламарчук, депутат областного Законодательного собрания Алексей Игонин, начальник отдела физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Всеволожского района Андрей Чуркин. Они пожелали спортсменам удачи и напомнили, что, несмотря на стремление участников к победе, основная цель этих соревнований – укрепление диалога между представителями различных народов, поддержание межнационального мира и согласия.

Представители узбекской и дагестанской общин, последователи буддийской конфессии показали слаженную и сплоченную игру, в нужный момент подставляя плечо своему товарищу по команде. Все команды – участники соревнований получили грамоты, наградные кубки и вымпелы.

Фото Антона ЛЯПИНА