Юридическая помощь мигрантам

18 апреля с 11.00 до 17.00 в здании администрации Всеволожского района состоится выездная работа приемной Фонда «Ориентир» по правовому консультированию мигрантов-соотечественников, проживающих и работающих во Всеволожском районе.

Мигранты получат юридическую помощь исключительно на безвозмездной основе. Консультации будут предоставляться в устной и, при необходимости, в письменной форме по гражданскому и трудовому праву, миграционному законодательству, сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района.

Цель работы выездной приемной Фонда – предупреждение нарушений миграционного и трудового законодательства, удаление «очагов социальной напряженности» на территории Ленинградской области.

Проект бесплатной юридической помощи мигрантам-соотечественникам в районах Ленинградской области реализуется в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп.

Оперативную юридическую помощь смогут получить трудовые мигранты, лица без гражданства, вынужденные переселенцы и другие иностранные граждане по следующим вопросам: прибытие в РФ, получение гражданства РФ, участие в Государственной программе переселения соотечественников, восстановление документов, невыплата заработной платы, отказ от оформления трудового договора или отсутствие записи в трудовой книжке, незаконное привлечение к дисциплинарной и административной ответственности, невыплата отпускных, декретных и иных социальных пособий, незаконное задержание под стражей и т.п.

По всем вопросам обращаться по телефонам приемной правового консультирования Фонда «Ориентир» в Санкт-Петербурге: 8 (812) 385-69-89, 8-911-253-85-01 (с 10.00 до 18.00 по будням).

Приемная Фонда ориентир будет работать в кабинете 134-а администрации Всеволожского района, расположенной по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.