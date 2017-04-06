Во Всеволожском районе начинается комплектование дошкольных образовательных организаций на 2017–2018 учебный год. Родителям, которые хотят отправить ребенка в детский сад на этот год, пора собирать необходимые документы. Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» детально разъяснил порядок всей процедуры.

Плановое комплектование будет проводиться в период с 15 апреля по 15 мая 2017 года в соответствии с количеством свободных мест в образовательных организациях, утвержденных Постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 27.03.2017 № 735. Постановление размещено на официальном сайте администрации http://vsevreg.ru в разделе «Документы», подраздел «Постановления администрации», а также на сайте комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области – http://komitet.vsv.lokos.net/ в разделе «Дошкольное образование», подраздел «Нормативно-правовая база», и опубликовано в газете «Всеволожские вести» № 14 (2239) от 31.03.2017 г.

Постановлением администрации от 28.03.2017 № 739 утвержден административный регламент администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), рас-положенные на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Административный регламент).

В соответствии с данным административным регламентом направления в ДОО будут выдаваться с учетом положений, указанных в п. 1.10., даты подачи заявления, возрастной категории в следующем порядке:

- дети, зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, закрепленной в установленном законом порядке за соответствующей образовательной организацией (п.1.7.1.1. Административного регламента);

- дети, зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, не закрепленной в установленном законом порядке за соответствующей образовательной организацией, направляются на свободные места, оставшиеся после обеспечения местами детей, указанных в п.1.7.1.1. (п. 1.7.1.2 Административного регламента);

- дети, не зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, направляются на свободные места, оставшиеся после обеспечения местами детей, указанных в п. 1.7.1.1. и п. 1.7.1.2. (п. 1.7.1.3 Административного регламента).

В связи с этим родители (законные представители) в год поступления ребёнка в образовательную организацию обязаны представить в комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области или специалисту комитета по образованию, ведущему прием в АМУ «Многофункциональный центр», в срок до 14 апреля текущего года оригиналы документов, подтверждающие право заявителя на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в образовательную организацию (при их наличии), а также оригинал документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребывания(форма № 3, или форма № 8, или форма № 9), а также актуализировать следующие данные о ребенке: контактные телефоны, адреса электронной почты, перечень приоритетных дошкольных учреждений.

В период планового комплектования ДОО на 2017–2018 учебный год (с 15 апреля по 15 мая 2017года) приостанавливается прием заявлений о внесении изменений в заявки детей в системе АИС ЭДС. Списки детей, которым предоставлены места в дошкольных образовательных учреждениях с 01.09.2017 года, будут направлены руководителям ДОО в дату комплектования в соответствии с графиком, утвержденным Постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 27.03.2017 № 735 (Приложение 2).

Родители (законные представители) будут оповещены о предоставлении места в ДОО одним из следующих способов:

- уведомлением о выдаче направления на электронную почту (при наличии в заявке в АИС ЭДС);

- по телефону (при наличии в заявке в АИС ЭДС) при отсутствии адреса электронной почты;

- письмом с уведомлением, направленным посредством Почты России (при наличии в заявке в АИС ЭДС) при отсутствии адреса электронной почты и телефона.

Обращаем ваше внимание!

Согласно Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования(детские сады), расположенные на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», утвержденному Постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» от 24.03.2015 года № 937 (далее – Административный регламент), срок действия направления – 14 календарных дней с момента получения извещения о выдаче направления.

До истечения срока действия уведомления родители (законные представители) должны обратиться к руководителю ДОО с подтверждением своего согласия с предоставлением места в детском саду и представить в учреждение следующий пакет документов:

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка);

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;

- медицинское заключение.

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. В случае непредставления документов в указанный срок, а также по истечении срока действия выданных направлений, невостребованных родителями (законными представителями), и в случае наличия отказов от выданных направлений комитетом по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области следующим детям из очереди будет продолжена выдача направлений в соответствии с утвержденным количеством свободных мест.

В соответствии с п. 2.3. Административного регламента «результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю направления для зачисления ребенка в образовательную организацию», таким образом, после выдачи направления в ДОО заявка снимается с учета в АИС ЭДС.

По всем вопросам, связанным с приемом в дошкольные образовательные организации Всеволожского муниципального района, вы можете обратиться в комитет по образованию на «горячую линию» по тел.: 8 (813-70) 57-036. График работы телефона «горячей линии»: понедельник – среда – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

График приема специалистов комитета по образованию (по адресу: г. Всеволожск, ул. 1-я линия, д. 38): вторник – с 15.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. График приема специалиста комитета по образованию, ведущего приём в АМУ «Центр муниципальных услуг» (по адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10): понедельник – с 09.30 до 17.30, вторник – с 09.00 до 13.00.