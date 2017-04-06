8 апреля на Юбилейной площади города Всеволожска состоится массовое мероприятие «Вместе против террора», посвященное памяти жертв трагедии, произошедшей 3 апреля в Петербургском метрополитене. Начало мероприятия в 12.00. Приглашаются все неравнодушные граждане! Поддержите пострадавших и их близких! Скажите решительное «Нет!» терроризму и экстремизму!
В армию этой весной из Всеволожского района отправятся 195 ребят
Среди нововведений нынешнего года – изменения в составе призывных комиссий. Так, с весны 2017 председателем призывной комиссии является глава муниципального образования или его заместитель. Также с этого года граждане, поступившие в учебные заведения среднего профессионального образования, будут иметь право на предоставление отсрочки по учебе на весь период обучения.
По словам военного комиссара города Всеволожска и Всеволожского района Николая Александрова, больше всего новобранцы хотят служить в ВДВ, спецназе и морской пехоте. Некоторые юноши предпочитают идти по родственной специальности, которую они получили в учебном заведении. Другие перед призывом специально проходят обучение в организациях ДОСААФ России и приобретают военно-учетные специальности. Например, уже третий призыв подряд на базе Гатчинской школы ДОСААФ готовят стрелков-парашютистов. В других школах ДОССАФ готовят водителей категорий «С», «Д», «Е», а также механиков-водителей гусеничных тягачей.
Ирэн ОВСЕПЯН