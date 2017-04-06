К сожалению, трагедия, которая произошла 3 апреля в Петербургском метрополитене, затронула и Всеволожский район.

В списке погибших оказалась жительница посёлка имени Свердлова Ирина Медянцева, уроженка Удмуртии (50 лет). Она была известной на всю Россию художницей: делала своими руками красивые куклы и продавала их через интернет-магазин. Многие из её кукол находятся сейчас в частных коллекциях. В Санкт-Петербург вместе со своим мужем Ирина Медянцева переехала из Новгородской области, где в деревне Парфино долгое время преподавала в Детской школе искусств. Недавно они с мужем купили квартиру в поселке имени Свердлова Всеволожского района.

3 апреля Ирина Медянцева поехала провожать свою дочь Алёну, которая, погостив у матери, должна была возвращаться к своему супругу в Новгородскую область. Ирина умерла от травм, не совместимых с жизнью, по дороге в больницу. Состояние дочери было тяжёлым, ей сделали операцию. Сейчас её состояние врачи признают стабильным.

В шоковую реанимацию поступила жительница города Сертолово Эвелина Антонова (24 года). Хорошо воспитанная, умная девушка училась на пятёрки и четвёрки в Санкт-Петербургском политехническом университете. Окончила университет в 2015 году. 3 апреля Эвелина оказалась в вагоне рядом с террористом. Так как девушка была близко, то она приняла на себя очень сильный удар. Вся верхняя часть её тела оказалась порвана металлическими шариками. Сильно обгорели лицо и лёгкие.

Все бывшие однокурсники Эвелины сейчас объединились, чтобы помочь ей. А ее одноклассники из города Сертолово открыли в социальной сети «ВКонтакте» группу поддержки с хэштегом #ЭваЖиви. На призыв о помощи откликаются люди со всей страны. Несмотря на тяжелые травмы, Эвелина идет на поправку.

Чужой беды не бывает! Сострадание, сочувствие, боль испытывают сегодня многие люди. И гнев, и твердость духа, и уверенность в том, что борьба с терроризмом будет решительной и беспощадной!

Людмила ОДНОБОКОВА