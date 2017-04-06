Скажем терроризму решительное «Нет!»

8 апреля на Юбилейной площади города Всеволожска состоится массовое мероприятие «Вместе против террора», посвященное памяти жертв трагедии, произошедшей 3 апреля в Петербургском метрополитене. Начало мероприятия в 12.00.

Приглашаются все неравнодушные граждане! Поддержите пострадавших и их близких! Скажите решительное «Нет!» терроризму и экстремизму!

 

6 Апрель, 2017
«
Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Оставить комментарий