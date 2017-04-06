Ярким и запоминающимся стал отчётный концерт всеволожского образцового хореографического ансамбля «Надежда», который прошел в большом концертном зале отеля «Санкт-Петербург».

На сегодняшний день в репертуаре ансамбля присутствуют и современные, и народные, и шуточные танцы. В праздничный вечер «Надежда» представила новую хореографическую композицию – белорусский танец «Веселуха». В отчетном концерте принимали участие и выпускники ансамбля, которые не теряют связи с коллективом и передают опыт юным артистам.

Своими успехами коллектив обязан прекрасному педагогическому коллективу. Это основатель Людмила Атласова, балетмейстер ансамбля Ольга Ожогина, педагоги дополнительного образования Ольга Самсоненко, Алексей Шпилевой, Александр Пересторонин, концертмейстеры Светлана Советкина, Евгения Дубровина, Марина Вржесинская, костюмер Светлана Чубаксарова, художники по костюмам Ольга Алексеева и Евгения Дриго и художественный руководитель ансамбля Наталия Винюкова.

– Сегодня в коллективе азам танцевального искусства учатся 140 детей, – рассказала Людмила Атласова. – Для того чтобы попасть в ансамбль, необходимо пройти отбор. Ведь «Надежда» – это не только танцевальный коллектив, но и хореографическая школа, в которой занимаются ребята от 6 до 17 лет. Обучение продолжается восемь лет. В программу хореографической студии входят ритмика и танец, классический танец, народно-сценический танец, история балета. В репертуаре «Надежды» более 50 танцевальных номеров, и он все время пополняется новыми постановками. Традиция проводить отчетные концерты была заложена со времен основания. Первый состоялся в 1994 году.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА