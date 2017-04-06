Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отчитался о деятельности областного правительства в 2016 году.

В своем ежегодном выступлении глава региона в рамках тринадцатого (внеочередного) заседания областного Законодательного собрания сделал акцент на основных событиях в экономике, финансовой сфере, агропромышленном комплексе, системе ЖКХ, дорожном хозяйстве и транспорте, здравоохранении, образовании и физической культуре, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

По оценке губернатора, главный итог 2016 года заключается в том, что он оказался не просто лучше 2015 года, но и лучшим за последние 25 лет.

«Ленинградская область продолжает своё неуклонное развитие и поступательное движение вперед. 2016 год стал для областной экономики годом роста. Если в предыдущем году мы с осторожным оптимизмом говорили о первых результатах нашей антикризисной политики, то сегодня можем с уверенностью утверждать: экономика региона – на подъеме», – отметил Александр Дрозденко.

Глава Ленинградской области подчеркнул, что позитивные показатели в экономике ощутили и жители региона: в минувшем году реальные денежные доходы ленинградцев увеличились больше, чем на 5%, а номинальная заработная плата подросла на 6,6%.

«За год нам удалось достичь многого, прежде всего за счет тесного взаимодействия областного правительства и муниципальных властей, за счет объединения наших усилий для выполнения главной задачи любой власти – улучшения качества жизни ленинградцев», – резюмировал Александр Дрозденко.

Говоря о задачах на 2017 год, губернатор сообщил, что в год 90-летия региона перед правительством Ленинградской области стоят серьезные задачи по сохранению финансово-экономической стабильности, по завершению строительства важных социальных и дорожных объектов, по восстановлению исторических памятников и по защите окружающей среды.