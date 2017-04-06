В издательстве «Паритет» недавно вышла новая книга нашего земляка Андрея Гусарова – «Храмы и монастыри Ленинградской области». Целый раздел – «От Балтики до Ладоги» – посвящен Всеволожскому району. Одна из глав раздела кратко рассказывает о непохожей истории двух действующих православных храмов, расположенных на территории Всеволожска, – церкви Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге Жизни» (1901), сооруженной над могилой П.А. Всеволожского, и деревянной церкви Святой Троицы (1904), построенной на пересечении Софийской и Сергиевской улиц (ныне Всеволожский проспект).

Вспоминает автор о Преображенской церкви в Ириновке, разрушенной в послевоенные годы; о чудом сохранившейся церкви Петра Афонского и Ольги Равноапостольной в деревне Морье, которая долгие годы использовалась военными как складское помещение; о неповторимой по красоте Петропавловской церкви в пос. им. Морозова, разрушенной в 1942 году.

Значительное место в повествовании занимает рассказ о церкви Святой Екатерины в Мурино, построенной по проекту архитектора Н.А. Львова. В 1988 году этот замечательный памятник архитектуры XVIII века был передан РПЦ и заново освящен.

Стоит в деревне Вартемяги, как и два с лишним столетия назад великолепный храм во имя Веры, Надежды и Любви, построенный на средства землевладельцев Шуваловых. Небольшая историко-архитектурная справка рассказывает читателю об этом красивейшем культовом сооружении.

Но на территории Всеволожского района, кроме православных христиан, в довоенное время и в более ранние годы проживали финны-лютеране, и им нужны были свои церкви. Во второй половине XVIII века на территории мызы Рябово стояла лютеранская церковь, которая была освящена в 1778 г. в честь святой Регины, покровительницы супруги барона И.Ю. Фредерикса.

В Колтушах тоже была кирха, где проходили лютеранские богослужения. Храм был построен в 1762 году, освящен во имя Святого Георгия и просуществовал до начала Великой Отечественной войны.

Интересно узнать, что лютеранская церковь 1757 года постройки в поселке Токсово была не первой кирхой. Существовал и более ранний храм в честь апостола Андрея Первозванного – между деревнями Лупполово и Вартемяги – он сгорел во время Северной войны. Когда деревянное строение обветшало, приход собрал средства на строительство каменной кирхи по проекту архитектора К.Т. Соловьева. Этот храм в честь святых апостолов Петра и Павла (Александровская кирха) является действующим и ныне.

Только в истории сохранились сведения о кирхах в деревне Лемболово и в селении Никулясы. Лютеранский приход в Лемболово собрал средства и построил свой храм во имя святого Генриха на тысячу мест в начале XIX века. Кирху разобрали на дрова в 1935 году, а в середине девяностых годов прошлого века был найден крест, некогда украшавший здание церкви. Кирха во имя Святого Михаила в Верхних Микулясах тоже не дожила до современности: вначале она сгорела, а потом была снесена.

В книге «Храмы и монастыри Ленинградской области» читатель найдет ценные сведения о культовых сооружениях, как действующих, так и уже не существующих, – в других районах области. Издание не перегружено лишней информацией, рассчитано на широкий круг читателей, увлекающихся историей родного края. Автор охотно дополняет рассказы о христианских храмах рассказами о живых людях – свидетелях эпохи.

Завершается книга главой, в которой описаны некоторые современные храмовые постройки на территории Ленинградской области. Всеволожская земля представлена в этом разделе церковью Константина и Елены в Бернгардовке, церковью Варвары Великомученицы в Рахье, церковью Иконы Божией Матери «Взыскание погибших» в Дубровке и собором Михаила Архангела в Токсово.

Фото Антона ЛЯПИНА